Rivoluzione in via Murri | cosa chiedono i residenti cosa farà il Comune

Venerdì sera, nel quartiere Santo Stefano, si è tenuto un incontro tra residenti e rappresentanti comunali presso la sala del consiglio di quartiere. L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi abitanti, molti dei quali residenti storici, interessati a conoscere le modifiche previste alla viabilità di via Murri. Durante l’incontro sono stati discussi i cambiamenti proposti e le misure che il Comune intende adottare per migliorare la zona.

Un venerdì sera primaverile all'insegna della viabilità e del confronto. La sala del consiglio di quartiere Santo Stefano si è riempita di residenti: tanti volti noti della zona, residenti storici che ci abitano da anni o da decenni, si sono riuniti oggi al Baraccano per capire cosa cambierà nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Chiara Ferragni pronta a cambiare lavoro: cosa farà? La scrittrice! Ecco cosa ha rivelatoChiara Ferragni guarda avanti dopo due anni difficili: parla di libertà ritrovata e non esclude un futuro da scrittrice.

Leggi anche: “Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il Comune

Argomenti più discussi: Rivoluzione in via Murri a Bologna: 8 nuove strisce pedonali, dossi e ciclabile rossa; Bologna Città 30, rivoluzione in via Murri: ecco il progetto. Dalla sicurezza stradale alla riqualificazione urbana, ecco come sarà; Traffico paralizzato in centro a Bologna: Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram; Rivoluzione in via Murri a Bologna | 8 nuove strisce pedonali dossi e ciclabile rossa.

Rivoluzione in via Murri a Bologna: 8 nuove strisce pedonali, dossi e ciclabile rossaVia ai cantieri tra fine 2026 e inizio 2027: verranno installati anche 4 semafori e ridisegnati alcuni incroci con isole rialzate. Verranno rifatti più di 5mila metri quadrati di marciapiedi ... msn.com

ScreenWeek Cinema & Serie. Alex Warren · Ordinary. Arriva in sala il 16 aprile con 01 Distribution, “Alla Festa della Rivoluzione” di Arnaldo Catinari con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e con Riccardo Scamarcio, dopo la s - facebook.com facebook

Gianrico Carofiglio: “Ragazzi, la rivoluzione siete voi” x.com