Bologna Città 30 prosegue il suo percorso nonostante la sentenza del Tar che ha bocciato il limite di 30 kmh in gran parte della città. Il Comune, guidato dal sindaco Lepore, ha già predisposto un piano alternativo per mantenere gli obiettivi di sicurezza e mobilità sostenibile, continuando a lavorare con determinazione e senza fare passi indietro.

Uno stop momentaneo ma nessun passo indietro. Il sindaco di Bologna ha già pronto il “piano B” dopo la bocciatura da parte del Tar del provvedimento con il quale il Comune ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari in circa il 70% del territorio cittadino. “La Città 30 non si ferma”, assicura Matteo Lepore che – nel corso di una conferenza stampa – ha annunciato i prossimi passi del Comune: “Abbiamo già pronto il nuovo provvedimento, con un’istruttoria eseguita su migliaia di strade, per motivare strada per strada come ci chiede il Tar”. La sentenza del Tar. Il Tribunale amministrativo ha, infatti, accolto il ricorso di un tassista annullando gli atti adottati dal Comune, sottolineando che questi sono stati presi con “ motivazioni generiche “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il Comune

Città 30, Lepore dopo il Tar: “Bologna ha dimezzato i morti, il governo dovrebbe aiutare”Dopo la sentenza del Tar, il sindaco Lepore evidenzia come Bologna sia riuscita a dimezzare le vittime sulle strade grazie alla Città 30.

Città 30, Lepore: “Il Tar conferma il ruolo del Comune, andiamo avanti”Il Tar ha confermato il ruolo del Comune nella definizione dei limiti di velocità, sottolineando la sua funzione pianificatoria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Tar annulla il provvedimento Bologna città 30; Il Tar ha annullato la delibera che istituisce la Città 30, scoppia la bufera politica; Il Tar dell’Emilia-Romagna annulla il provvedimento di Bologna città 30. Lepore: Andiamo avanti; Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite. Non andava esteso a tutte le strade.

Bologna Città 30, il Tar tira il freno a mano: misura illegittimaBologna resta sospesa tra la voglia di sicurezza e la necessità di non trasformare ogni commissione in un viaggio alla velocità di una lumaca. motorisumotori.it

Perché il Tar ha abolito città 30 a Bologna e cosa succede ai limiti di velocitàIl Tar ha abolito i decreti con coi il comune di Bologna aveva istituito Città 30, ma il limiti di velocità potrebbero non cambiare a breve ... quifinanza.it

Bologna, Città 30 bocciata dal Tar: per Tassinari e' la "vittoria del buonsenso contro l'ideologia" - facebook.com facebook