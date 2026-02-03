Uomo scomparso ad Andria ritrovato nelle campagne grazie alle ricerche con l' elicottero | come sta

È finita con un lieto fine la scomparsa di un anziano ad Andria. Dopo ore di ricerche, polizia e carabinieri hanno trovato l’uomo nelle campagne della zona, grazie anche a un’operazione con l’elicottero. Ora si trova in buone condizioni e sta tornando a casa.

Un uomo anziano scomparso nelle campagne del Comune di Andria è stato ritrovato e messo in salvo, grazie a una complessa operazione di ricerca condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. L’intervento è stato reso necessario dopo la segnalazione di un familiare che aveva denunciato l’improvviso allontanamento dell’uomo, soggetto fragile e privo di telefono cellulare, avvenuto nel primo pomeriggio. L’azione coordinata e il tempestivo impiego di mezzi aerei hanno permesso di localizzare e soccorrere l’anziano, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari. L’operazione si è conclusa positivamente, come comunicato dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

ANDRIA ANZIANO Andria, anziano disperso nelle campagne ritrovato grazie a Polizia e CarabinieriNei giorni scorsi, un uomo anziano si era allontanato improvvisamente dalla propria autovettura lungo la Strada Provinciale 231 ... statoquotidiano.it

