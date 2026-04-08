All'alba di oggi, 8 aprile 2026, sono iniziate le operazioni di ricerca di un uomo disperso a Monsummano Terme. Le squadre dei vigili del fuoco stanno utilizzando droni e unità cinofile per cercare la persona scomparsa. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata sulle circostanze della scomparsa o sull'identità dell'uomo. Le ricerche sono ancora in corso.

MONSUMMANO TERME (PISTOIA) – All’alba di oggi, 8 aprile 2026, sono scattate le ricerche di uomo disperso a Monsummano Terme. Il comando dei vigili del fuoco di Pistoia ha inviato uomini e mezzi per organizzare le ricerche in ambiente impervio. Sul posto oltre al carro Ucl per la gestione delle comunicazioni e coordinamento delle squadre, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso), i piloti del nucleo Sapr con i droni, il nucleo cinofili e due squadre operative di Montecatini e Pistoia. Sul posto anche guardia di finanza e carabinieri per collaborare alle operazioni di ricerca. L’intervento è in corso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Disperso a Monsummano Terme: ricerche dei vigili del fuoco con droni e unità cinofile

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Persona dispersa sul Matese: ricerche serrate con droni e unità cinofileTempo di lettura: < 1 minutoIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa.