Persona dispersa sul Matese | ricerche serrate con droni e unità cinofile

Una persona dispersa sul Matese si è allontanata ieri mattina, probabilmente a causa di un malore durante un’escursione. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta, utilizzando droni e unità cinofile per individuare l’uomo scomparso. Le ricerche si concentrano tra i sentieri più impervi e le zone boschive della zona, dove le condizioni sono difficili. La famiglia ha già avviato la richiesta di aiuto e si aspetta notizie a breve.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa. La richiesta di intervento è arrivata alla centrale GeoResQ (del CNSAS) di Cassano Irpino dalla stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese (CE) ieri pomeriggio. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente recati a Calvisi, frazione di Gioia Sannitica (CE), da cui l'uomo si è presumibilmente allontanato nella mattinata di domenica 15 febbraio. La frazione di Calvisi è a ridosso del Monte S. Angiolillo, ai piedi del massiccio del Matese e le operazioni di ricerca si stanno concentrando nelle zone più impervie del territorio, anche con l'ausilio di unità a pilotaggio remoto (dotate di termocamera) e unità cinofile molecolari del CNSAS, giunte dalla Puglia e dal Lazio.