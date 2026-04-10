Il marchio Lola Cars ha annunciato il ritorno della Lola T70, un modello che ha segnato la storia delle auto da corsa negli anni passati. Sono stati prodotti 16 esemplari tra versioni per la pista e versioni stradali, con fotografie che mostrano i dettagli di ciascun modello. Dopo una pausa di dieci anni, l'azienda ha ripreso la produzione, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga tradizione nel settore automobilistico.

‹ › 1 4 Lola T70S. ‹ › 2 4 Lola T70S. ‹ › 3 4 Lola T70S. ‹ › 4 4 Lola T70S. Il marchio Lola Cars inaugura un nuovo capitolo della sua leggendaria storia, che era cessata nel 2012 e ripresa nel 2022. Per celebrare questo ritorno sulle scene internazionali, la casa automobilistica ha scelto di riportare in vita la T70, universalmente riconosciuta come una delle auto da corsa più temibili e iconiche mai concepite. L’ambizioso progetto prevede la realizzazione di appena 16 vetture totali, un numero estremamente limitato che ne garantisce l’assoluta esclusività, suddivise tra le varianti denominate T70S e T70S GT. Ogni singolo componente di queste macchine è stato meticolosamente sviluppato partendo dai disegni originali conservati negli archivi storici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lola T70 rinasce in 16 esemplari, tra pista estrema e versione stradale – FOTO

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Grazie a gestione di Till Bechtolsheimer Lola torna sulle strade con T70S GT. Supercar da 500 Cv ispirata alla celebre T70 Mk3B vittoriosa nel 1969 a Daytona #ANSAmotori #ANSA x.com