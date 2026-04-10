Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Roma è la prima vincente del turno

Nella prima giornata della Serie A 202526, la Roma ha ottenuto la vittoria e si è posizionata al primo posto del turno. Nel frattempo, l’Inter di Cristian Chivu ha disputato le sue partite, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare del campionato italiano. I match hanno visto diverse squadre impegnate in questa prima fase della stagione, con esiti che influenzeranno le classifiche di inizio campionato.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma è la prima vincente del turno Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma cade a UdineTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma batte 2-0 il CagliariCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Sanremo 2026 - La classifica della prima serata Temi più discussi: Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Coppa Italia Serie C – Il Potenza si aggiudica l’edizione 2025-26; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN. Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it Serie A, Parma-Cremonese 0-2. Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEOÈ proseguita oggi la trentesima giornata del campionato di serie A 2025-26. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, sono tre gli incontri in calendario oggi: alle 15 la Cremonese ha vinto a Parm ... tg24.sky.it Spese da Serie A, risultati da brividi in B: nuovi dati sulle commissioni ai procuratori, valore rosa e ingaggi. Cifre, record, trend e confronti - facebook.com facebook Risultati della 31esima e classifica di Serie A aggiornata x.com