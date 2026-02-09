Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Roma batte 2-0 il Cagliari

Questa sera la Roma ha vinto 2-0 contro il Cagliari. La squadra giallorossa ha dominato il match dal primo minuto, segnando due gol e mantenendo il controllo fino alla fine. I tifosi sono felici e la classifica inizia a muoversi per la Roma.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 permettono di seguire le principali partite del campionato italiano.

Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina con un risultato netto, mentre il Cagliari ha battuto il Verona.

La prima gioia di Niclas FÜLLKRUG! Milan-Lecce 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

