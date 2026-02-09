Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Roma batte 2-0 il Cagliari

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la Roma ha vinto 2-0 contro il Cagliari. La squadra giallorossa ha dominato il match dal primo minuto, segnando due gol e mantenendo il controllo fino alla fine. I tifosi sono felici e la classifica inizia a muoversi per la Roma.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a 2025 26 live la roma batte 2 0 il cagliari

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma batte 2-0 il Cagliari

Approfondimenti su Roma Cagliari

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma batte il Sassuolo

Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 permettono di seguire le principali partite del campionato italiano.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli regola la Fiorentina, il Cagliari batte il Verona

Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina con un risultato netto, mentre il Cagliari ha battuto il Verona.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La prima gioia di Niclas FÜLLKRUG! Milan-Lecce 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video La prima gioia di Niclas FÜLLKRUG! Milan-Lecce 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 24ª giornata; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, news; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv.

risultati serie a 2025Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vince la Juventus! (14 dicembre 2025)Fra pochissimo inizierà Milan Sassuolo e sarà quindi una partenza subito di alto livello per i risultati Serie A, però delle cinque partite della domenica ce n’è una che ancora non abbiamo nominato e ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.