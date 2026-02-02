La Roma perde in trasferta contro l’Udinese, una sconfitta che complica la sua corsa in classifica. La squadra di Mourinho non riesce a trovare il modo di superare la difesa friulana, e alla fine il risultato finale premia i padroni di casa. La Juventus segue da vicino, con aggiornamenti in tempo reale su altri match del campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Roma cade a Udine

Approfondimenti su Risultati Serie A

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sugli incontri e le prestazioni delle squadre.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Risultati Serie A

Argomenti discussi: Serie A – Risultati 23° giornata e classifica aggiornata; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/26: risultati e classifiche della X giornata.

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Risultati e classifica di questa intensa giornata di campionato in serie A2 di basket Lega Nazionale Pallacanestro - facebook.com facebook

#Calcio, risultati #serieA: #Juve quarta, oggi #Milan e #Roma x.com