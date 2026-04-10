Un ragazzo di 12 anni è morto nella notte dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggio durante il giorno di Pasqua a Pennabilli. La tragedia si è verificata nel corso della giornata e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La famiglia del giovane è stata informata e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Nella notte è stato dichiarato il decesso di unragazzo di 12 anni, rimasto vittima di untragico incidentein una struttura diPennabilli, dove si trovava invacanza con la famiglia. Il giovane, originario diSan Benedetto del Tronto, era ricoverato da giorni in condizioni gravissime all’ospedaleInfermi di Rimini,dopo essere stato risucchiato da unbocchettone di una vasca idromassaggioche gli aveva impedito di tornare in superficie. L’incidente è avvenuto nel giorno diPasqua, trasformando una giornata che doveva essere di relax in un incubo. Il ragazzo si trovava nella vasca insieme ai genitori, quando secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto incastrato con unagambanel sistema di aspirazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Risucchiato dal bocchettone di una piscina: il 12enne muore nella notte

Risucchiato dal bocchettone di una piscina: dichiarata morte celebrale del 12enneUn tragico aggiornamento sulle condizioni del12enne risucchiato da un bocchettone in piscina.

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