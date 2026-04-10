Morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina

La notte scorsa, un ragazzo di 12 anni è deceduto in ospedale a Rimini dopo essere stato trovato incastrato nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Pennabilli. Dopo le prime verifiche, è stata dichiarata la morte cerebrale. Le autorità stanno indagando sull’incidente avvenuto nel complesso ricettivo. La famiglia del bambino è stata informata e sono in corso le verifiche tecniche sul caso.

AGI - La scorsa notte è stato dichiarato il decesso del 12enne ricoverato in ospedale a Rimini rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una piscina in un complesso di Pennabilli. Poche ore prima era sopraggiunta la morte cerebrale. Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, non aveva mai ripreso conoscenza ed era stato tirato fuori dall'acqua in arresto cardiaco il giorno di Pasqua. La Procura di Rimini ha sequestrato la vasca e aperto un fascicolo: l'ipotesi iniziale di lesioni gravissime è destinata a essere riqualificata in omicidio colposo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di... News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026 Temi più discussi: Morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nell'idromassaggio; Rimini, morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggio dell’hotel; Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggio; Morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a Pennabilli. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioDopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte non c’è più niente da fare per il piccolo rimasto incastrato sott’acqua: proseguono le indagini, l’ipotesi è di omicidio colposo ... ilgiornale.it Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilgazzettino.it È stata dichiarata nel primo pomeriggio di oggi la morte cerebrale del 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto coinvolto in un drammatico incidente in una struttura termale di Pennabilli. Il ragazzo era ricoverato da quattro giorni nel reparto di rianimazione - facebook.com facebook Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposo x.com