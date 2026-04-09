Un bambino di 12 anni è stato dichiarato morto cerebrale dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggio. Dopo quattro giorni di rianimazione presso l’ospedale Infermi di Rimini, i medici hanno confermato il decesso. La famiglia del ragazzo si trova ora ad affrontare questa perdita improvvisa e il caso è sotto indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un tragico aggiornamento sulle condizioni del12enne risucchiato da un bocchettone in piscina.Purtroppo nel primo pomeriggio di oggi, l’ospedale Infermi di Rimini ha dichiarato la morte cerebrale del pre-adolescente. Un ulteriore drammatico risvolto su una vicenda già tragica che ha visto cambiare per sempre la vita del giovane marchigiano proprio nelgiorno di Pasqua, sotto gli occhi impauriti dei suoi genitori. Così, quello che doveva essere un giorno di festa passato in totale relax, si è trasformato in un incubo che nessuna famiglia dovrebbe mai vivere. Il ragazzo era originario di San Benedetto del Tronto e secondo le ricostruzioni è rimasto incastrato nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, in provincia di Rimini, dove stata trascorrendo la Pasqua insieme a zii e genitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Risucchiato dal bocchettone di una piscina: dichiarata morte celebrale del 12enne

Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a...

Dodicenne risucchiato da un bocchettone in piscina, dichiarata la morte cerebrale a RiminiE’ stata dichiarata nel primo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini la morte cerebrale del 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato...

News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026

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