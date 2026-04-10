Il 12enne è stato trascinato dal bocchettone di una piscina a Pennabilli durante la giornata di Pasqua. L’incidente si è verificato in una vasca idromassaggio e, nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto nella notte. Dopo il decesso, sono stati disposti gli interventi di donazione degli organi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento da parte delle autorità competenti.

Il giorno di Pasqua una tragedia ha colpito Pennabilli: un dodicenne marchigiano è stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio ed è deceduto questa notte. Come riporta Repubblica, la famiglia avrebbe dato il consenso alla donazione degli organi. Ora proseguono le indagini sui sistemi di sicurezza da parte dei carabinieri di Novafeltria Nella notte è stato dichiarato il decesso delragazzo di 12 anni, rimasto vittima di untragico incidentein una struttura diPennabilli, dove si trovava invacanza con la famiglia. Il giovane, originario diSan Benedetto del Tronto, era ricoverato da giorni in condizioni gravissime all’ospedaleInfermi di Rimini,dopo essere stato risucchiato da unbocchettone di una vasca idromassaggioche gli aveva impedito di tornare in superficie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Risucchiato dal bocchettone di una piscina: il 12enne muore, gli organi saranno donati

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Risucchiato dal bocchettone di una piscina: dichiarata morte celebrale del 12enneUn tragico aggiornamento sulle condizioni del12enne risucchiato da un bocchettone in piscina.

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Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di Pasqua: saranno donati gli organi. Addio bella anima dolceLa famiglia di Matteo Brandimarti ha compiuto una scelta di grande umanità, permettendo di salvare altre vite. La tragedia era avvenuta nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini) durante le vacanze. ilrestodelcarlino.it

Risucchiato dalla vasca idromassaggio nella spa, Matteo Brandimarti morto a 12 anni. La famiglia dona gli organi - facebook.com facebook

Morto il dodicenne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio. Sì all’espianto degli organi x.com