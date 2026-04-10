Rissa tra tre fratelli per un caricabatterie | tutti in manette

Nel pomeriggio, i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Martiri D’Otranto a seguito di una rissa tra tre fratelli. Durante l’intervento, sono stati arrestati tutti e tre gli uomini coinvolti, che sono stati portati in caserma. La lite, nata per motivi legati a un caricabatterie, si è conclusa con le manette per ciascuno dei partecipanti.

È pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Un uomo è su una tettoia e sta lanciando alcune tegole contro altri due. Sono fratelli. Uno di quelli che sta evitando i cocci impugna un coltello.La madre dei tre presta un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rissa tra fratelli a San Leonardo: intervento di carabinieri e soccorsiMomenti di tensione nel quartiere San Leonardo di Parma, in via Firenze, dove nel pomeriggio, poco prima delle 15:30, due fratelli sono stati...

Rissa tra tassisti e autista Ncc all'aeroporto, tre feriti"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate", chiarisce il...

Argomenti più discussi: La musica è troppo alta, tre fratelli picchiano il barista e devastano il locale: a processo; Morolo, vicini di casa in guerra s'incontrano per strada e scoppia una rissa: tre feriti e indagini dei carabinieri; Rissa in zona rossa, lanci di bottiglie fuori dal Pam poi l'aggressione agli agenti: due denunciati. I residenti: Esasperati; Cervinara, una rissa in pieno centro si indaga sulla presenza di una pistola.

Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell'Alta VelocitàViolenta rissa tra tre giovani con l'uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano, dopo un alterco iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diret ... ansa.it

Panico a bordo dell'Italo Reggio Calabria-Roma. Una rissa con coltelli tra tre giovani ha seminato il terrore tra i passeggeri, ferito anche un uomo che cercava di riportare la calma. Il convoglio è stato bloccato a Sapri dall'intervento di Carabinieri e Polfer. Ecc - facebook.com facebook

Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una grave x.com