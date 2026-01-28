Rissa tra fratelli a San Leonardo | intervento di carabinieri e soccorsi

Tensione a San Leonardo, a Parma. Nel primo pomeriggio due fratelli si sono affrontati in una rissa scoppiata in via Firenze. I carabinieri e i soccorsi sono intervenuti rapidamente per calmare gli animi e portare via i feriti. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Momenti di tensione nel quartiere San Leonardo di Parma, in via Firenze, dove nel pomeriggio, poco prima delle 15:30, due fratelli sono stati protagonisti di una rissa i cui motivi sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai mezzi di soccorso, per gestire la situazione e prestare assistenza. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti, fortunatamente di lieve entità. Al momento le autorità stanno ricostruendo l'accaduto e cercando di capire le cause che hanno scatenato il conflitto tra i due fratelli.

