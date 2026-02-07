Una rissa scoppiata nel cuore di Firenze ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Quindici persone si sono affrontate tra ristoranti e bancarelle di Piazza del Mercato Centrale. La lite è iniziata nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, e è subito degenerata in una colluttazione violenta. Alcuni coinvolti si sono picchiati a mani nude, altri hanno usato le transenne come armi improvvisate. La scena è stata molto movimentata, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono

Firenze, 7 febbraio 2026 – Ennesima rissa in piazza del Mercato Centrale, dove nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, una quindicina di persone si sono affrontate prima a mani nude, con calci e pugni, e poi utilizzando le transenne come armi improvvisate. La scena si è consumata in pieno giorno, davanti alle pedane esterne dei ristoranti e ai banchi degli ambulanti, in uno degli angoli più frequentati da turisti e fiorentini. Urla, spintoni e colpi hanno attirato l’attenzione di decine di persone. I turisti sono rimasti sbigottiti, così come i clienti dei locali, alcuni dei quali si sono rifugiati all’interno per paura che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa in centro a Firenze, in quindici si affrontano tra ristoranti e banchi

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Firenze, in piazza Duomo, si è verificata una violenta rissa tra gruppi di persone.

