Tragedia sfiorata rissa tra giovani a Gallico | in tre finiscono al Gom

Qualche giorno fa, nel quartiere Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria, si è verificato un episodio di violenza tra giovani che ha portato tre di loro al pronto soccorso. La rissa ha coinvolto più persone e si è conclusa con lesioni per alcuni partecipanti. Le forze dell'ordine sono intervenute per fermare la colluttazione e avviare le indagini necessarie.

Si è rischiata la tragedia qualche giorno addietro nel quartiere Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, come riporta l'Agi, la notizia è stata confermata stamane, a conclusione di una lite, tre giovani sono finiti all'Ospedale metropolitano di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da... Tragedia sfiorata a Napoli: rissa tra ragazzi al McDonald’s, uno estrae un coltelloPaura questa notte in via Lepanto, all’interno del McDonald’s, dove i Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti per una violenta colluttazione... Temi più discussi: Reggio, rissa e accoltellamento tra giovanissimi nel quartiere Archi; Risse con chiave inglese e bottiglia rotta: due zuffe nel cuore della notte nelle piazze, denunciati 2 stranieri di 28 e 19 anni; Rissa tra 15 persone in piazza, la disperazione dei residenti: ?Ci sentiamo prigionieri in casa nostra; Tragedia sfiorata ad Acri, giovane colpito alla testa con una pala. E’ in coma. Reggio, rissa e accoltellamento tra giovanissimi nel quartiere ArchiDue minori trasportati d’urgenza al Grande ospedale metropolitano. Indagini affidate alla Squadra mobile ... reggio.gazzettadelsud.it Uomini e Donne, spunta video rissa sfiorata tra Ciro, Matteo e Alessio| Lite in diretta: Fate i bravi!Uomini e Donne, spunta video rissa sfiorata tra Ciro Solimeno, Matteo Stratori e Alessio Rubeca! Lite in diretta: Fate i bravi! Uomini e Donne, spunta il video rissa sfiorata tra Ciro, Alessio e ... ilsussidiario.net : È stata una tragedia sfiorata, quella accaduta al lago di Braies il giorno di Pasqua. Cinque persone sono state salvate dalle squadre di soccorso. Due r - facebook.com facebook Tragedia sfiorata al lago di Braies: cede il ghiaccio, 5 persone finiscono nell’acqua gelida (e gli esperti lanciano l’allarme) x.com