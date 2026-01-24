panico e caos sul treno minaccia i passeggeri con le forbici arrestato alla stazione

Un uomo ha creato momenti di tensione a bordo di un treno in transito tra Montecatini Terme e altre località, minacciando i passeggeri con un paio di forbici. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’individuo alla stazione, garantendo la sicurezza dei presenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di riportare la calma a bordo del convoglio.

Montecatini Terme, 24 gennaio 2026 – Minacciava i passeggeri a bordo di un treno in transito con un paio di forbici. Il nuovo piano di sicurezza per Montecatini, coordinato dal prefetto Angelo Gallo Carrabba, ha ricevuto così un immediato battesimo operativo. Nel primo giorno di attivazione della zona rossa, le forze dell’ordine hanno intercettato e neutralizzato una grave minaccia presso lo scalo di piazza Gramsci. Sebbene l’episodio di violenza sia iniziato a bordo di un convoglio proveniente da fuori città, la cornice di massima allerta istituita nel perimetro urbano ha consentito di intervenire senza indugio, bloccando l’aggressore non appena il treno ha aperto le porte alla stazione di Montecatini Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

