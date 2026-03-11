Turismo in Umbria nuove risorse E un bando da 2,5 milioni di euro per riqualificare le strutture

In Umbria, sono state messe a disposizione nuove risorse per il settore turistico, con un bando da 2,5 milioni di euro annunciato dalla Regione. Questo finanziamento è destinato alla riqualificazione delle strutture ricettive e all'incentivazione del turismo esperienziale. La regione ha comunicato che il bando sarà pubblicato a breve, puntando a sostenere le imprese del settore.

Turismo in Umbria, nuove risorse per le imprese ricettive e sviluppo del turismo esperienziale. Con un nuovo bando da 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle strutture ricettive che la Regione pubblicherà a breve. Questi alcuni dei temi emersi dalla quarta edizione di Up Hotel Training Day, l’iniziativa promossa da Federalberghi Umbria Confcommercio che si è svolta all’Hotel Posta dei Donini Una Esperienze. Il nuovo bando regionale, annunciato dall’assessora al Turismo Simona Meloni è stato spiegato, rappresenta una nuova opportunità per le imprese ricettive dell’Umbria, che potranno investire sulla qualità dell’offerta e sull’innovazione dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo in Umbria, nuove risorse. E un bando da 2,5 milioni di euro per riqualificare le strutture Articoli correlati Riviera Romagnola: Bando Eureca Turismo per riqualificare strutture e attrarre nuovi flussi turistici tutto l’anno.Il futuro del turismo della riviera romagnola si gioca, concretamente, sulle opportunità offerte dal Bando Eureca Turismo dell’Emilia Romagna. Regione, undici milioni di euro per riqualificare gli hotel: "I turisti devono trovare strutture moderne"Rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale, sostenendo investimenti utili a innovare e a rendere più competitive le strutture ricettive... Contenuti e approfondimenti su Turismo in Umbria nuove risorse E un... Temi più discussi: Turismo in Umbria: nuove risorse, regole che evolvono e sviluppo dell’offerta esperienziale; Turismo in Umbria, nuove risorse e sviluppo dell'offerta esperienziale; Turismo in Umbria, nuove risorse. E un bando da 2,5 milioni di euro per riqualificare le strutture; Le nuove frontiere del turismo. Turismo in Umbria, nuove risorse e sviluppo dell'offerta esperienziale(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Nuove risorse per le imprese ricettive, un quadro normativo capace di evolvere insieme al settore e lo sviluppo del turismo esperienziale come direzione strategica per raffo ... msn.com Turismo, in Umbria nuovo bando da 2,5 milioni per riqualificare le struttureLa Regione pubblicherà a breve un nuovo bando da 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle strutture ricettive. A renderlo noto martedì è stata l’assessora al Turismo Simona Meloni nel ... umbria24.it All’estrema punta del Salento il mare non è solo uno scenario naturale. È un elemento che definisce la storia, l’economia e l’identità di un territorio che negli ultimi anni è diventato uno dei simboli più riconoscibili del turismo costiero italiano - facebook.com facebook Entra nel Settecento a Palazzo Barberini. Ogni primo sabato del mese, l’Appartamento del Settecento apre le sue porte con visite accompagnate gratuite, incluse nel biglietto del museo. Orari delle visite: 11.00 e 12.00 Prenotazione consigliata: turismoro x.com