A Milano si susseguono numerose mostre d’arte, con gallerie che si aprono sia nel centro che nelle zone periferiche della città. La scena artistica locale si distingue per la sua apertura alle novità e per il forte legame con il contesto internazionale, mantenendo comunque una forte identità lombarda. In questa fitta rete di spazi espositivi si alternano progetti di diversa provenienza e stile.

di Anna Mangiarotti Fitta, nella capitale lombarda, aperta al nuovo e all’internazionalità, la rete di gallerie d’arte, tra centro e periferia, fedeli al locale spirito avanguardista. Da Deodato Arte, via Nerino 1 – dove recentemente l’affascinante ed eclettico Johnny Depp è entrato nel roster degli artisti rappresentati – si celebra ora con ’ Legendary 80S ’, fino al 28 marzo, il decennio che ha riscritto le regole dell’arte contemporanea, ridefinendone il rapporto con la società, tra strada e sistema, tra individuo e collettività. Riuniti, quattro protagonisti di quella stagione: Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Andy Warhol e, attento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quante mostre! Arte, fari accesi nelle... Gallerie

