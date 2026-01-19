Nuovi giochi nei parchi comunali a Vecchiano

Da pisatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Vecchiano ha recentemente aggiornato le aree gioco comunali, installando nuovi elementi nelle zone di Spazio Tabucchi, Largo 8 Marzo e Piazza Primo Maggio a Nodica. Questo intervento mira a migliorare gli spazi dedicati ai bambini, offrendo occasioni di socializzazione e divertimento in un contesto sicuro e curato. Le nuove installazioni sono parte dell’impegno dell’amministrazione comunale per valorizzare i parchi e le aree pubbliche del territorio.

Nuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza Primo Maggio sempre a Nodica. "Si tratta di nuove attrezzature ludiche che abbiamo installato nelle aree attrezzate, per un valore complessivo di.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovi giochi nei parchi: "Spazi più accoglienti"

Leggi anche: Installati nuovi giochi nei parchi. Attrezzi in legno per l’equilibrio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Otto nuovi giochi installati nei parchi cittadini di Maranello - Si è conclusa nei giorni scorsi l’installazione di otto nuovi giochi: di questi, tre sono stati collocati in parchi pubblici di Maranello e altri cinque in aree verdi delle frazioni. sassuolo2000.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.