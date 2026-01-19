Nuovi giochi nei parchi comunali a Vecchiano

Il Comune di Vecchiano ha recentemente aggiornato le aree gioco comunali, installando nuovi elementi nelle zone di Spazio Tabucchi, Largo 8 Marzo e Piazza Primo Maggio a Nodica. Questo intervento mira a migliorare gli spazi dedicati ai bambini, offrendo occasioni di socializzazione e divertimento in un contesto sicuro e curato. Le nuove installazioni sono parte dell’impegno dell’amministrazione comunale per valorizzare i parchi e le aree pubbliche del territorio.

Nuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza Primo Maggio sempre a Nodica. "Si tratta di nuove attrezzature ludiche che abbiamo installato nelle aree attrezzate, per un valore complessivo di.

