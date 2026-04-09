Dopo alcuni giorni di chiusura, la A14 nella zona della frana di Petacciato è stata riaperta e si circola su una sola corsia. La riapertura consente di riprendere il traffico sulla strada a scorrimento veloce, che era stata interdetta a causa del distacco di materiali dal versante. Venerdì riprenderanno anche i servizi ferroviari nella tratta interessata.

Alla fine, sono bastati pochi giorni. La dorsale adriatica non è più chiusa e l’Italia non è più spezzata a metà. E da venerdì si torna a una normalità temperata con ogni tipo di mezzo. Autostrade per l’Italia ha infatti riaperto la A14 che era stata chiusa per la frana di Petacciato in Molise. Il lavoro dei tecnici, dopo che il movimento si è arrestato, ha permesso di dare il via libera alla circolazione tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. La svolta nella riapertura al traffico è stata l’installazione di una corsia di deviazione lungo la carreggiata nord dove la circolazione è possibile con una sola carreggiata per senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato, riapre la A14: si circola su una corsia. Venerdì ripartono i treni

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I disagi causati alla viabilità dalla frana di Petacciato si stanno progressivamente attenuando: riaperte A14 e Statale 16. Di nuovo percorribili anche i tratti della Tangenziale di Termoli e della Statale 157 che erano chiusi #IoSeguoTgr @TgrRai x.com