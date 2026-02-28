Torna il grande festival dedicato alla Carrà | il contest per i nuovi talenti riparte da Sanremo

Nella giornata di ieri si è svolta a Sanremo la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Rumore Bim Festival, il concorso dedicato alla memoria di Raffaella Carrà. L’evento si tiene nell’Officina di Céline e coinvolge nuovi talenti musicali che partecipano al contest nazionale. La manifestazione riparte con l’obiettivo di valorizzare giovani artisti e celebrare il ricordo della cantante.

La grande novità di questa edizione è il lancio della Web tv di Rumore Bim Festival, una piattaforma scaricabile non solo su smartphone, ma su tutte le Smart tv Nella cornice dell'Officina di Céline a Sanremo, si è tenuta ieri, giovedì, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Rumore Bim Festival, il contest nazionale dedicato alla memoria dell'indimenticabile Raffaella Carrà. L'evento, organizzato da Anteros Produzioni in stretta collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu, si conferma come uno dei progetti più autorevoli per lo scouting artistico in Italia. Per Bellaria Igea Marina, il festival non è solo una competizione, ma un atto d'amore e un omaggio sentito a Raffaella Carrà, che della città è stata l'illustre concittadina.