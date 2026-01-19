Chill è la parola giovane dell’anno per l’Accademia della Crusca Ecco tutte le parole della Gen Z

L’Accademia della Crusca ha scelto “chill” come parola giovane dell’anno, riflettendo l’uso diffuso tra le generazioni più giovani. Questo termine, già presente nelle conversazioni quotidiane di Alpha e Z, viene ora riconosciuto come simbolo di uno stile di vita e di comunicazione. La scelta sottolinea come il linguaggio in evoluzione rifletta i cambiamenti culturali e sociali delle nuove generazioni.

L’Accademia della Crusca ha scelto e, come spesso accade, lo ha fatto con un tempismo che sembra più sociologico che linguistico: la parola “giovane” dell’anno è chill, un termine che da tempo vibra nelle chat e nei delle generazioni Alpha e Z ma che solo ora conquista la dignità di etichetta culturale. Non è un neologismo improvviso né un’invenzione dell’ultimo minuto; il suo viaggio inizia almeno quattro o cinque anni fa, tra meme, TikTok, dirette su Twitch e battute lanciate con la naturalezza con cui si respira. Ma è nel 2025 che chill si consolida come parola-faro, il modo più semplice e immediato per descrivere un atteggiamento, uno stato d’animo, persino un micro–stile di vita che rappresenta in pieno il modo in cui i ragazzi interpretano il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

