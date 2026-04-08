Manuntenzione straordinaria sul territorio | stop all' erogazione idrica a Salerno martedì 14 aprile

Martedì 14 aprile, tra le 5.30 e le 18.30, alcune zone di Salerno resteranno senza acqua a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La società che gestisce il servizio idrico ha programmato tre interventi in diverse strade della città, tra cui Via San Leonardo, Via Monticelli e Via Sant’Eustachio. La sospensione dell’erogazione sarà limitata a questi orari e aree specifiche, al fine di eseguire lavori di manutenzione.

Martedì 14 aprile, dalle ore 05.30 alle ore 18.30, la società Sistemi Salerno Servizi Idrici interromperà il flusso idrico in alcune aree della città per eseguire tre interventi di manutenzione straordinaria situati in Via San Leonardo, Via Monticelli e Via Sant’Eustachio. I lavori renderanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Lavori di manutenzione straordinaria, stop all'erogazione idrica a Salerno: la mappa dei disagi Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Temi più discussi: Ponte San Lorenzo, degradati i giunti stradali. Manutenzione straordinaria con modifiche alla viabilità; Al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade in via degli Ippocastani e in località Poggente; Manutenzione delle strade, avviato il nuovo accordo quadro. Completati i primi interventi; Avvio lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 130 Sorso-Marina di Sorso. Sansepolcro, al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel capoluogo e nelle frazioniPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare ... arezzonotizie.it Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunaleArezzo, 27 ottobre 2025 – Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunale, l'assessore Casi: Interventi significativi su quasi tutte le ... lanazione.it Rete irrigua, al via i lavori di manutenzione straordinaria nei comprensori Alli Tacina e Alli Copanello: Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta irrigua che serve oltre 2380 ettari di terreno nei comuni di Catanzaro, Cropani, Botricello, S - facebook.com facebook