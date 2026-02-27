Locatelli Juve tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030 Ecco il punto sulla trattativa

La Juventus sta lavorando al rinnovo di contratto per il suo capitano, con l’obiettivo di prolungarlo fino al 2030. La trattativa tra il club e l’entourage del giocatore è in fase avanzata, e si aspetta presto una comunicazione ufficiale. La società ha espresso l’intenzione di consolidare il rapporto con il leader della squadra, consolidando così la sua presenza a lungo termine.

