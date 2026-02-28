Locatelli Juve pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030 | i primi contatti e le cifre

La Juventus sta lavorando al rinnovo di contratto di Locatelli, con l’obiettivo di prolungarlo fino al 2030. Sono stati avviati i primi contatti tra le parti e si stanno definendo le cifre dell’accordo, che includerebbe un bonus ‘premio’. La trattativa riguarda esclusivamente il futuro del centrocampista all’interno del club.

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifre Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Ecco il punto sulla trattativaLocatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovoIl 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi. Tutti gli aggiornamenti su Locatelli Juve. Temi più discussi: Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli; Pagelle Juve: rilancio Perin, Locatelli monumentale, gli incubi di Adzic e McKennie Phelps; Roma-Juve, Locatelli out per squalifica -; Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners. Locatelli Juve, rinnovo sempre più vicino: i bianconeri pronti a blindare il capitano fino al 2030. La situazione della trattativaLocatelli Juve, rinnovo sempre più vicino: i bianconeri pronti a blindare il capitano fino al 2030. La situazione della trattativa La Juventus sta accelerando il processo di blindatura dei propri gioc ... calcionews24.com Senza Locatelli, regia a KoopmeinersLuciano Spalletti senza Manuel Locatelli: regia a Teun Koopmeiners La Juventus si prepara alla sfida decisiva contro la AS Roma tra scelte obbligate e ... tuttojuve.com La Juventus pensa al rinnovo di Manuel Locatelli Secondo Tuttosport, per il capitano potrebbe arrivare il prolungamento del contratto - attualmente in scadenza nel 2028 - fino al 2030 Possibile firma anche per Thuram e Kalulu, con annesso adeguament - facebook.com facebook #Locatelli si sta rivelando l'uomo in più di questa #Juve e anche contro il #Galatasaray è stato il migliore Descrivete il nostro capitano con una parola Ditecela nei commenti x.com