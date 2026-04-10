Rimini è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio

Un bambino di 12 anni è deceduto in una spa di un hotel a Pennabilli dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzino era nella vasca e si è verificato un episodio di aspirazione che ha portato alla sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto. La polizia ha aperto un'indagine sull'accaduto.

L'incidente in una Spa di un hotel di Pennabilli, il ragazzino era rimasto sott'acqua per diversi secondi, forse minuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di PasquaRimini, 10 aprile 2026 – E’ morto nella notte il bambino di 12 anni, Matteo Brandimarti che lottava da cinque giorni in ospedale a Rimini, dove era... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di... News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026 Temi più discussi: Addio a Giovanni Quadrelli, l'architetto di Rimini è morto in un incidente con la moto in Kenya: Tradito dalla sua stessa passione; Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; È clinicamente morto il ragazzino risucchiato dalla vasca idromassaggio; Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. Un dolore immenso. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilmessaggero.it E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di PasquaChoc in vacanza: il tragico incidente era accaduto nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini). Nel pomeriggio di giovedì la notizia della morte cerebrale del piccolo Matteo Brandimarti, originario d ... ilrestodelcarlino.it Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la mo - facebook.com facebook Verifiche sui prezzi e sul rispetto del decreto Trasparenza: scattano sanzioni #Rimini #Attualita x.com