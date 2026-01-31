Pronta a scattare la Rimini Marathon | la partenza dal cuore di Marina centro

Da questa mattina, le strade di Marina centro si sono riempite di atleti pronti a partire. L’undicesima edizione della Rimini Marathon sta per ufficialmente cominciare, con decine di corridori che si preparano a scattare dal cuore della città. La giornata si preannuncia intensa, tra tensione e entusiasmo, mentre si aspetta il via di un evento che ormai è diventato un punto fisso per gli appassionati di corsa.

Saranno circa 2.500 i runner provenienti da ogni parte d'Italia che si cimenteranno nella 42 chilometri Dal 17 al 19 aprile Rimini si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi con l'undicesima edizione della Rimini Marathon, un evento che negli anni ha saputo crescere, consolidarsi e conquistare un ruolo di primo piano nel panorama del running italiano. Un lungo weekend capace di coinvolgere l'intera città e di accompagnare atleti, famiglie e appassionati in un'esperienza che va ben oltre la semplice competizione sportiva. Oltre alla maratona di 42 km e alla mezza maratona di 21 km, entrambe gare competitive FIDAL, l'evento includerà anche la Ten Miles non competitiva (16 km), la Family Run (6 km) e la Kids Run (2 km). Il Club Nautico Rimini conferma il proprio impegno al fianco delle iniziative che raccontano la città, lo sport e la sua comunità. Sabato 31 gennaio la sede del Club ospiterà la conferenza stampa di presentazione della Rimini Marathon 2026, con la partec

