Rimini Marathon novità per la nuova edizione | si partirà da Marina centro

Sabato mattina nella Sala Grifoni del Teatro Amintore Galli si è svolto un incontro con sostenitori e sponsor della Rimini Marathon. La novità principale annunciata riguarda il punto di partenza della corsa, che quest’anno sarà da Marina centro. L’evento ha coinvolto diverse persone legate alla manifestazione, che hanno partecipato alla discussione sulla prossima edizione.

Si è tenuto sabato mattina, nella Sala Grifoni del Teatro Amintore Galli, l’incontro dedicato ai sostenitori e agli sponsor della Rimini Marathon. È un passaggio importante nel percorso verso l’edizione 2026: un momento di condivisione in cui si presentano obiettivi, contenuti e prospettive davanti a chi sostiene concretamente la manifestazione. All’appuntamento ha preso parte anche l’assessore allo sport del Comune di Rimini Michele Lari, a testimonianza della stretta sinergia istituzionale che fa da cornice all’evento. L’incontro di oggi è stata l’occasione per illustrare nel dettaglio programma, novità e struttura organizzativa di un’edizione che segna un punto di svolta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

