Rimini dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggio

Nella notte, un ragazzino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. L’incidente si è verificato durante una visita presso la struttura ricettiva e le autorità hanno confermato il decesso del ragazzo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

È stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino, dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Infermi di Rimini. Con il decesso, il fascicolo della Procura cambierà da lesioni gravissime a omicidio colposo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rimini, dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggio Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di... Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta; Morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina; Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato nell'idromassaggio, la tragedia davanti alla famiglia a Rimini: cosa era successo. E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di PasquaChoc in vacanza: il tragico incidente era accaduto nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini). Nel pomeriggio di giovedì la notizia della morte cerebrale del piccolo Matteo Brandimarti, originario d ... ilrestodelcarlino.it Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebraleLeggi su Sky TG24 l'articolo Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale ... tg24.sky.it Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la mo - facebook.com facebook Verifiche sui prezzi e sul rispetto del decreto Trasparenza: scattano sanzioni #Rimini #Attualita x.com