Rimini 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio | è grave

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in una struttura di Pennabilli, in provincia di Rimini. La vicenda è avvenuta durante un soggiorno con la famiglia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. La polizia sta conducendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ieri mattina mentre era nella vasca, profonda circa un metro, con i genitori è stato risucchiato dal bocchettone che gli ha impedito di tornare in superficie. Una volta liberato sono iniziate le manovre di rianimazione fino all'arrivo dei soccorritori che lo hanno trasferito all'ospedale di Rimini dove è tuttora ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Intanto nella struttura sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria che conducono le indagini mentre in procura è stato aperto un fascicolo per lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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