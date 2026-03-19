Riforma tecnici il Ministero emana indicazioni operative | come cambia il biennio e la gestione degli organici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato nuove indicazioni operative riguardanti la riforma degli istituti tecnici, prevista dal decreto ministeriale. Le linee guida definiscono le modalità di attuazione e gestiscono le modifiche al biennio e alla gestione degli organici. Le istruzioni sono destinate alle scuole e ai dirigenti scolastici per garantire l’applicazione delle novità introdotte.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso nuove indicazioni operative per accompagnare l’attuazione della riforma degli istituti tecnici prevista dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026. La circolare, firmata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e indirizzata agli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici, interviene in una fase delicata di transizione tra vecchio e nuovo ordinamento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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