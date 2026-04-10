Rifiuti illegali nel piazzale dell' officina arrestato meccanico

Da casertanews.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo Forestale hanno arrestato un uomo di 56 anni, titolare di un'officina meccanica, nell'area di Portico di Caserta. L'uomo è stato fermato con l’accusa di aver gestito illegalmente rifiuti speciali pericolosi nel piazzale dell’officina, di averli miscelati senza autorizzazione e di aver smaltito reflui in modo illecito. L’operazione è stata condotta in seguito a una verifica sul territorio.

I carabinieri del Nucleo Forestale arrestano un 56enne di Marcianise, titolare di un'officina meccanica a Portico di Caserta, accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, miscelazione non autorizzata e smaltimento illecito di reflui. I militari dell’Arma, nel corso di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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