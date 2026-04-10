Rifiuti illegali nel piazzale dell' officina arrestato meccanico

I carabinieri del Nucleo Forestale hanno arrestato un uomo di 56 anni, titolare di un'officina meccanica, nell'area di Portico di Caserta. L'uomo è stato fermato con l’accusa di aver gestito illegalmente rifiuti speciali pericolosi nel piazzale dell’officina, di averli miscelati senza autorizzazione e di aver smaltito reflui in modo illecito. L’operazione è stata condotta in seguito a una verifica sul territorio.

I carabinieri del Nucleo Forestale arrestano un 56enne di Marcianise, titolare di un'officina meccanica a Portico di Caserta, accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, miscelazione non autorizzata e smaltimento illecito di reflui. I militari dell’Arma, nel corso di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it Rifiuti illegali nell'officina, scatta il sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali su tutto il territorio di Terra di Lavoro. Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Argomenti più discussi: Cronaca - Orrore ambientale a Castellammare: rifiuti pericolosi e lavaggi illegali, scatta il sequestro; Castellammare, sequestro in un opificio di carni per scarichi illegali e rifiuti pericolosi. Rifiuti accatastati illegalmente nell’area del porto di Terracina, scatta il sequestroTERRACINA – Rifiuti abbandonati nel piazzale del porto, riferibili principalmente all’attività di pesca, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Terracina, nell’ambito dell’attività di contr ... radioluna.it Val Seriana, rifiuti stoccati illegalmente: tre imprenditori denunciatiOperazione dei carabinieri forestali nei giorni scorsi in Valseriana, dove il nucleo investigativo di polizia ambientale (Nipaf) di Bergamo, con il supporto dei militari di Gromo, ha scoperto e ... ecodibergamo.it Wau non smette mai di cancellare scritte illegali dai muri, di raccogliere rifiuti e di parlare nelle scuole #Milano #4aprile @wau_milano x.com Dal quotidiano La Provincia di Cremona edizione del 3 aprile 2026: - Fiamme e rifiuti illegali; - Centro disabili Festa pasquale; - rinnovata la convenzione annuale con gruppo ANAI; - B Interregionale Pizzighettone: è aggancio in vetta.! - facebook.com facebook