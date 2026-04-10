Rifiuti elettronici in Toscana si ricicla di più ma milioni restano ancora nelle case
In Toscana, si registra un aumento nel riciclo dei rifiuti elettronici rispetto al passato, ma ancora milioni di dispositivi rimangono nelle case dei cittadini. La campagna “RAEE: oggetti preziosi” avviata da Plures Alia mira a sensibilizzare le persone sulla corretta gestione di questi rifiuti, che rappresentano una risorsa da recuperare. L’obiettivo è far comprendere l’importanza di conferire correttamente gli apparecchi elettrici ed elettronici per evitare che restino inutilizzati.
C’è un momento, spesso invisibile, in cui un oggetto cambia natura: da rifiuto a risorsa. Parte da qui la nuova campagna “RAEE: oggetti preziosi” lanciata da Plures Alia per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Un phon dimenticato in un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Rifiuti elettronici, Plures lancia la campagna 'RAEE: oggetti preziosi'C’è un momento, spesso invisibile, in cui un oggetto cambia natura. È da questa idea che prende avvio la nuova campagna multi-soggetto ‘RAEE: oggetti ... gonews.it
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