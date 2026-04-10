Rifiuti elettronici in Toscana si ricicla di più ma milioni restano ancora nelle case

Da firenzetoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana, si registra un aumento nel riciclo dei rifiuti elettronici rispetto al passato, ma ancora milioni di dispositivi rimangono nelle case dei cittadini. La campagna “RAEE: oggetti preziosi” avviata da Plures Alia mira a sensibilizzare le persone sulla corretta gestione di questi rifiuti, che rappresentano una risorsa da recuperare. L’obiettivo è far comprendere l’importanza di conferire correttamente gli apparecchi elettrici ed elettronici per evitare che restino inutilizzati.

C’è un momento, spesso invisibile, in cui un oggetto cambia natura: da rifiuto a risorsa. Parte da qui la nuova campagna “RAEE: oggetti preziosi” lanciata da Plures Alia per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Un phon dimenticato in un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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