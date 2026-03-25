Rifiuti elettronici | da Piacenza più smartphone e lavatrici a riciclo ma in tutto solo 3,6 chili a testa

Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha raccolto oltre 32.500 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenze domestiche, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. A Piacenza, in particolare, si registrano più smartphone e lavatrici destinate al riciclo, con una media di circa 3,6 chilogrammi di rifiuti elettronici per abitante.

Raccolta di Raee di provenienza domestica in lieve aumento nel 2025 sul territorio locale (+0,4%), il dato pro capite resta il più basso dell’Emilia-Romagna: i dati Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32mila 593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 kgabitante, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento Raee. I risultati presentati derivano sia... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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