Rifiuti e degrado tra le scuole di Camerlata | Sacchi lanciati nel parcheggio del Giovio

Nella zona di Camerlata, alcune scuole presentano problemi di degrado e sporcizia. Nel parcheggio dell’istituto Giovio sono stati segnalati sacchi di rifiuti abbandonati, mentre le aree circostanti sono state trovate piene di rifiuti e sporco. Testimoni riferiscono che la strada adiacente è sporca e che ci sono sacchi lasciati all’interno dell’area scolastica. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla manutenzione delle zone vicine alle scuole.

Strada sporca, rifiuti abbandonati e, secondo chi segnala, anche sacchi lanciati all’interno di un’area scolastica. È la situazione denunciata da un lettore in via Durini, a Camerlata, nel tratto compreso tra il liceo Giovio e la scuola elementare Fogazzaro di via Cuzzi.“Strada sempre sporca. 🔗 Leggi su Quicomo.it Collinaia, montagne di rifiuti nel parcheggio-discarica: le foto del degradoNell'area dietro il bar Sardelli, alcuni incivili hanno lasciato di tutto: televisori, vestiti, culle e anche una bicicletta L'anno scorso nel... Leggi anche: Villa Borghese, blitz nel degrado: tendopoli e rifiuti tra i viali del Pincio (video) Temi più discussi: Grotta della Sibilla, storia nel degrado: tra vandalismo e rifiuti abbandonati; Arghillà tra rifiuti e degrado, la denuncia dei residenti: Situazione oltre il limite; Rifiuti e degrado anche a Pasquetta, a Lodi Isola Carolina in balìa di gruppi di giovani; Da via Toscana a via Trento: la Pasqua nel degrado tra sporcizia, rifiuti e cibo abbandonato. Rifiuti e degrado tra le scuole di Camerlata: Sacchi lanciati nel parcheggio del GiovioStrada sporca, rifiuti abbandonati e, secondo chi segnala, anche sacchi lanciati all’interno di un’area scolastica. È la situazione denunciata da un lettore in via Durini, a Camerlata, nel tratto ... quicomo.it Famiglia tra rifiuti accumulati e gatti morti. «Emergenza ignorata da anni»Dietro la porta di quella casa c'era un inferno di rifiuti, odori insopportabili e gatti vivi accanto ad altri ormai morti: una scena estrema, denunciata dall'animalista Enrico Rizzi, ... ilmessaggero.it Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook Bono e i rifiuti abbandonati fuori dai cestini, la furia del sindaco x.com