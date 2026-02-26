Collinaia montagne di rifiuti nel parcheggio-discarica | le foto del degrado

Nell'area dietro il bar Sardelli, alcuni incivili hanno lasciato di tutto: televisori, vestiti, culle e anche una bicicletta L'anno scorso nel parcheggio in via di Collinaia dietro al bar Sardelli tra l'ex Brico e la nuova Lidl spuntavano tre auto abbandonate, alcune anche bruciate e piene di spazzatura. A febbraio finalmente vennero rimosse con la speranza che quell'area tornasse e rimanesse pulita così come richiesto anche dagli abitanti della zona. Tuttavia quella speranza non è durata molto. Già perché il posto di quelle vetture destinate allo sfasciacarrozze, ora è stato ‘occupato’, con il passare dei mesi, da una maxi discarica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

