Rifiuti definiti i criteri per il riparto del tributo speciale ai comuni che ospitano discariche e inceneritori

Sono stati stabiliti i criteri per la distribuzione dei fondi provenienti dall'ecotassa tra i Comuni della Sicilia che ospitano o si trovano nelle vicinanze di impianti di smaltimento dei rifiuti, come discariche e inceneritori. La normativa riguarda il riparto del tributo speciale destinato ai territori coinvolti in attività di gestione dei rifiuti. Le nuove regole definiscono come verranno suddivisi i fondi tra le diverse amministrazioni comunali interessate.

Definiti i criteri per il riparto dei fondi relativi alla cosiddetta "Ecotassa" tra i Comuni siciliani in cui sono presenti, o vicini, impianti di smaltimento dei rifiuti. Nella seduta di giunta di ieri, il governo Schifani ha dato il via libera al decreto dell’assessorato dell’Energia e dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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