La Giunta regionale pugliese ha approvato un provvedimento che stabilisce i criteri e le modalità di distribuzione dei 5 milioni di euro destinati a Comuni e Province per le misure contro la Xylella. La decisione è stata presa su proposta dell'assessore all'Agricoltura e sviluppo rurale. La ripartizione prevede procedure di calcolo precise per l'assegnazione delle risorse.

La Giunta regionale pugliese ha approvato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, il provvedimento che definisce i criteri e le procedure di calcolo per l'attribuzione del contributo destinato a Comuni e Province per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo del vettore di Xylella fastidiosa. Via libera anche al protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Anci Puglia, Upi Puglia, Coldiretti Puglia, Cia Puglia, Copagri Puglia e Confagricoltura Puglia finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per l'esecuzione delle pratiche agronomiche obbligatorie di contrasto allo stadio giovanile del vettore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Xylella: ecco i criteri di riparto dei 5 milioni di euro in favore di Comuni e Province

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