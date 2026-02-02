Parma svantaggiata rivedere i criteri di riparto delle risorse sanitarie

Parma chiede di cambiare i criteri per distribuire le risorse sanitarie. Priamo Bocchi e Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia hanno portato in Commissione Politiche per la salute un’interrogazione a risposta orale. La città si sente svantaggiata e vuole più attenzione da parte delle autorità.

Rivedere i criteri di riparto delle risorse sanitarie. Priamo Bocchi (FdI) e Giancarlo Tagliaferri (FdI), con un'interrogazione a risposta orale in Commissione Politiche per la salute, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli. "Con delibera dell'aprile 2025 la Regione Emilia-Romagna ha disposto la distribuzione complessiva di 180.615.253,07 euro fra le Aziende Usl e gli Ospedali universitari della regione", spiegano i consiglieri per i quali "dai dati emerge una forte disomogeneità nel riparto territoriale delle risorse, con valori che risultano sensibilmente inferiori per le province di Parma e Piacenza rispetto ad altre aree, in particolare Reggio Emilia, Modena e Bologna".

