rifiuti abbandonati ovunque scattano controlli contro i furbetti

Il Comune di Sarnano ha avviato controlli rigorosi contro chi abbandona rifiuti in modo illecito. Sono state intensificate le verifiche per individuare chi lascia immondizia in aree pubbliche e private senza autorizzazione. Le autorità stanno monitorando diverse zone della città e hanno predisposto sanzioni per chi viola le norme di gestione dei rifiuti. Le operazioni sono state avviate nelle ultime settimane.

Pugno duro del Comune di Sarnano contro i furbetti dei rifiuti. Il consigliere di maggioranza Alessandro Bruschi (foto) richiama cittadini e turisti a un maggiore senso civico dopo i numerosi episodi registrati nelle ultime settimane, legati sia all’abbandono indiscriminato di rifiuti sia al conferimento nei giorni non previsti dal calendario della differenziata. "La situazione non è più accettabile – afferma –. Sarnano è un paese che vive anche di turismo e di qualità ambientale e tutti devono fare la propria parte per mantenerlo decoroso". Le segnalazioni più frequenti riguardano alcune zone, in particolare via Aldo Moro, ma episodi analoghi sono stati rilevati anche in contrada Romani e altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

