L’Inter ha confermato il contratto con il giovane attaccante Esposito, blindandolo per il futuro. Il Milan invece sta seguendo da vicino Kean e Retegui, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. La situazione si concentra sul numero 9, ruolo chiave nelle strategie di entrambe le squadre. La ricerca di un sostituto o di un rinforzo in quella posizione è al centro delle discussioni.

"Tanto ha ragione chi fa gol", sentenziava la sigla del programma televisivo “Goleada” a fine anni Novanta. I tempi sono cambiati, il concetto resta attualissimo. Lo sa bene il decano dei direttori sportivi, Pantaleo Corvino: "Nella vita si può sbagliare moglie, ma non il centravanti", la frase celebre. Lo sanno bene Inter e Milan, sulle sponde opposte del Naviglio e agli antipodi anche sulla questione. I nerazzurri hanno le prime punte del presente e del futuro insieme: oltre a capitan Lautaro Martinez, Pio Esposito. Il 20enne, tornato all’ovile dopo una stagione da 19 reti in Serie B con lo Spezia, al momento è a quota 8 centri e 6 assist stagionali, 9 e 7 se si considera anche il Mondiale per club che ha convinto tutti a trattenerlo ad Appiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obiettivo puntato sul numero 9. L’Inter ha già Esposito e lo blinda . Il Milan lo cerca: Kean o Retegui

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