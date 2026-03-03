Davide Ancelotti torna nello staff del Brasile, unendosi di nuovo a suo padre Carlo per la preparazione al Mondiale. La collaborazione tra i due tecnici è stata rinnovata e il loro ruolo riguarda la fase di preparazione della nazionale. La scelta di coinvolgerlo fa parte delle strategie della federazione per la competizione internazionale. La presenza di Ancelotti Jr. si aggiunge alle figure di supporto allo staff tecnico.

Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Totti torna alla Roma? I dettagli sulla cena andata in scena con Gasperini: ecco per quando è prevista la fumata bianca Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da De Winter alla fantasia di Nkunku, tutte le idee Berti già carico per il derby: «Una volta dissi ‘meglio sconfitti che milanisti’, ai miei tempi non ci guardavamo neanche in faccia! Pio un mostro, sullo scudetto dico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Davide Ancelotti di nuovo con Carlo alla guida della Selecao: il tecnico torna nello staff per la preparazione Mondiale

Davide Ancelotti torna da papà Carlo CT del Brasile, il Botafogo resta solo un triste ricordoA poco più di due mesi dall'addio alla panchina del Botafogo, dov'era stato chiamato per la prima volta come allenatore, Davide Ancelotti riprende il...

Davide Ancelotti lascia il Botafogo: ora i Mondiali con papà Carlo, ma nel futuro potrebbe esserci l’Europa…Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il figlio del leggendario allenatore di Milan e Real Madrid, tra le tante...

Contenuti e approfondimenti su Davide Ancelotti di

Temi più discussi: Davide Ancelotti torna al fianco del padre nello staff tecnico del Brasile; Il futuro in Italia, il Mondiale, il caso Vinicius e quel biglietto sui rigori contro il City; Calcio: Davide Ancelotti torna al fianco del padre nello staff tecnico del Brasile; Davide Ancelotti torna da papà Carlo CT del Brasile, il Botafogo resta solo un triste ricordo.

La famiglia Ancelotti nuovamente riunita: Davide raggiunge Carlo nello staff della SeleçãoDavide Ancelotti tornerà a lavorare con il padre, a tre mesi dall'inizio dei Mondiali. Lo riportano i media brasiliani che evidenziano come. tuttomercatoweb.com

Calcio: Davide Ancelotti torna al fianco del padre nello staff tecnico del Brasile(ANSA-AFP) - ROMA, 02 MAR - Davide Ancelotti, figlio del ct della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti, tornerà nello staff tecnico della Seleção per le partite di preparazione ai Mondiali della pross ... tuttosport.com

«Torno a lavorare al fianco di mio padre per portare il Brasile alla sesta Coppa del Mondo. » Davide Ancelotti ha chiuso rapidamente la sua esperienza da allenatore del Botafogo, durata appena cinque mesi. Le idee diverse con la società e i risultati poco ent - facebook.com facebook

DAVIDE ANCELOTTI TORNA NELLO STAFF TECNICO DELLA NAZIONALE BRASILIANA, ALLENATA DAL PADRE CARLO... x.com