Rieti rinascita verde | apre il nuovo parco da 1,5 milioni di euro

Venerdì 10 aprile 2026 si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo Parco Urbano di Villa Reatina a Rieti, un’area verde realizzata con un investimento di 1,5 milioni di euro. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, segnando il completamento di un progetto che trasforma il quadrante settentrionale della città. L’apertura del parco amplia gli spazi pubblici e offre nuove opportunità di svago e relax per la comunità locale.

Il mattino di questa venerdì 10 aprile 2026 ha segnato un punto di svolta per il quadrante settentrionale di Rieti con l’apertura ufficiale del Parco Urbano di Villa Reatina. L’area, che rappresenta il più vasto polmone verde realizzato in città negli ultimi tempi, è stata inaugurata alla presenza di una numerosa platea composta da istituzioni, scuole e residenti locali. La cerimonia di taglio del nastro ha la partecipazione del sindaco Sinibaldi, dell’assessore ai lavori pubblici Chiarinelli e dei tecnici appartenenti al V Settore, insieme ai rappresentanti della ditta che ha curato l’esecuzione del cantiere. L’intervento ha permesso di recuperare un territorio che per lunghi periodi era rimasto in uno stato di degrado e abbandono, trasformandolo in un’infrastruttura moderna pensata per le famiglie, gli sportivi e l’intera cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti rinascita verde: apre il nuovo parco da 1,5 milioni di euro Parco Agrisolare, il 10 marzo si apre il bando: a disposizione ulteriori 789 milioni di euroNel talk a Rimini confronto tra Confagricoltura, Gse e Masaf in vista dell’apertura del nuovo bando “Parco Agrisolare” Il prossimo 10 marzo si apre... Il regno di Frozen apre a Disneyland Paris: il nuovo parco a tema costato 2 miliardi di euroÈ stato inaugurato ieri 29 marzo il nuovo mondo di Disneyland Paris: tra le attrazioni più attese, il World of Frozen dove si possono incontrare...