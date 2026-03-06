Parco Agrisolare il 10 marzo si apre il bando | a disposizione ulteriori 789 milioni di euro

Il 10 marzo sarà aperto un nuovo bando chiamato “Parco Agrisolare” che mette a disposizione 789 milioni di euro. A Rimini si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Confagricoltura, Gse e Masaf per discutere i dettagli dell’iniziativa. Durante l’evento sono stati analizzati gli aspetti principali del bando e le modalità di accesso alle risorse.

Nel talk a Rimini confronto tra Confagricoltura, Gse e Masaf in vista dell’apertura del nuovo bando “Parco Agrisolare”. Il prossimo 10 marzo si apre il nuovo bando “Parco Agrisolare”, che mette a disposizione ulteriori 789 milioni di euro per l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. La misura prevede un contributo a fondo perduto dell’80% su tutto il territorio nazionale. Oltre alla generazione di energia pulita, sostiene interventi strutturali decisivi come la rimozione dell’amiantoeternit. Il bando, che chiuderà il 9 aprile, desta grande attenzione: lo testimonia l’eccezionale affluenza di pubblico al workshop organizzato oggi da Confagricoltura a Key – The Energy Transition Expo, in corso a Rimini. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Parco Agrisolare, il 10 marzo si apre il bando: a disposizione ulteriori 789 milioni di euro Parco Agrisolare: 789 milioni per il fotovoltaico nelle aziende agricolePubblicato l’Avviso del Parco Agrisolare: 789 milioni dal PNRR per impianti fotovoltaici nelle imprese agricole e agroindustriali con domanda dal 10... Leggi anche: Bando Agrisolare, 800 milioni in più: domande a partire dal 10 marzo Contenuti e approfondimenti su Parco Agrisolare. Temi più discussi: Facility Parco Agrisolare, c’è il bando: domande dal 10 marzo; PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 4 Facility Parco Agrisolare; Facility Parco Agrisolare: i nuovi incentivi per il fotovoltaico nelle imprese agricole; PNRR: +800 milioni al nuovo Bando Agrisolare. Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026. Facility Parco Agrisolare: 789 milioni per il fotovoltaico nelle imprese agricoleA CURA DELL’AVVOCATO LELIO MANCINO È stato pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l’Avviso Pubblico che ... ilgolfo24.it Parco Agrisolare: confronto Confagricoltura, Gse e MasafROMA Il prossimo 10 marzo si apre il nuovo bando Parco Agrisolare, che mette a disposizione ulteriori 789 milioni di euro per l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di impianti fo ... corrieredellacalabria.it Parco #agrisolare: confronto @Confagricoltura, @GSErinnovabili e @SocialMasaf in vista dell’apertura del bando x.com Facility Parco Agrisolare: 789 milioni per il fotovoltaico nelle imprese agricole A CURA DELL’AVVOCATO LELIO MANCINO È stato pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l’Avviso Pubblico che approva il Regolamen - facebook.com facebook