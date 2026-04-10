Rieti celebra la Polizia | 174 anni tra storia e nuovi legami

A Rieti si tiene questa mattina una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato. La commemorazione coinvolge rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, con eventi organizzati in centro città. Durante la giornata si svolgono attività e incontri per ricordare il ruolo e la storia di questa istituzione nel territorio. La celebrazione si inserisce nelle iniziative di questa settimana dedicate alla sicurezza pubblica.

La città di Rieti celebra questa mattina il centosettadesimo anniversario della nascita della Polizia di Stato. La ricorrenza, che segna 174 anni di storia dell’istituzione, vede come fulcro la cerimonia solenne prevista nella Chiesa di San Domenico, dove si renderà omaggio all’impegno costante profuso dagli uomini e dalle donne in divisa per la tutela della collettività. Interazione diretta tra istituzioni e cittadini nel centro storico. Oltre al momento religioso, l’appuntamento prevede una dimensione pratica e divulgativa pensata per coinvolgere la comunità locale. Dalle ore 9.30, infatti, Piazza Beata Colomba ospita diversi stand informativi organizzati per l’occasione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti celebra la Polizia: 174 anni tra storia e nuovi legami Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10. La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: “Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione”(Adnkronos) – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a... Temi più discussi: La Polizia festeggia il 174esimo anniversario dalla fondazione; Polizia Stato - Questura di Asti. 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.; Truffa del finto nipote, la Polizia di Stato di Rieti arresta egiziano tossicodipendente; Napoli la Polizia festeggia in piazza | tra storia e lotta alla violenza. La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazione (video)(video) NewTuscia – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Annivers ... newtuscia.it Il 10 aprile la Polizia di Stato di Rieti festeggia il suo 174° compleannoLa Polizia di Stato, venerdì 10 aprile 2026, celebrerà il 174° Anniversario della sua fondazione con una cerimonia nazionale che si svolgerà a Roma, in Piazza del Popolo, con la partecipazione delle p ... rietinvetrina.it Intenso e partecipato l’avvio della Settimana Santa nel centro storico di Rieti con la celebrazione della Domenica delle Palme presieduta dal vescovo Vito. Dopo il rito di benedizione delle palme sul sagrato di San Michele Arcangelo, processione tra i canti ver - facebook.com facebook