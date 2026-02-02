Borgo San Lorenzo | inaugurato al Coopfi l’ecocompattatore per ridare nuova vita alle bottiglie in plastica

Borgo San Lorenzo (Firenze), 2 febbraio 2026 – Un altro passo in avanti, in nome dell’ambiente. È stato inaugurato questa mattina al Coop.fi di Borgo San Lorenzo, in piazza Martin Luther King, il nuovo ecocompattatore per la raccolta delle bottiglie in Pet. Alla presentazione della novità hanno partecipato il sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli, il presidente della sezione soci Coop di Borgo San Lorenzo Franco Megli e i referenti di Coripet, consorzio partner del progetto. La nuova postazione, collocata nel parcheggio del punto vendita, servirà anche come area di raccolta degli oli esausti conferiti da soci e clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

