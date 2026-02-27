Un premio ai vigili del fuoco dopo una vita passata in mezzo alle fiamme

Oggi a Monza, i vigili del fuoco hanno celebrato il 87esimo anniversario della fondazione del corpo nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, che hanno consegnato un premio ai pompieri per il loro impegno nel corso degli anni. La giornata è stata dedicata al riconoscimento del lavoro svolto dai vigili in tutti questi anni.

Alla presenza delle autorità civili e militari, i pompieri di Monza hanno festeggiato oggi, 27 febbraio, il loro 87esimo anniversario dalla fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'occasione, il comando ha consegnato le onorificenze ad alcuni uomini che hanno passato la loro vita tra le fiamme. “Quest’oggi - spiega il neo comandante Michele Castore - siamo qui a celebrare per la prima volta la commemorazione dell’istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui festa è stata istituita con il decreto del 27 febbraio 2025. Per l’occasione desidero ringraziare tutto il personale, permanente e volontario, che si adopera risolvendo gli scenari di emergenza che si verificano quotidianamente, rispondendo alle esigenze e ai bisogni della comunità”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Un premio dedicato ai vigili del fuoco dopo una vita passata tra le fiammeAlla presenza delle autorità civili e militari, le fiamme rosse di Monza hanno festeggiato oggi, 27 febbraio, per la prima volta il loro 87esimo... Aggiornamenti e notizie su premio. Temi più discussi: Un premio ai vigili del fuoco dopo una vita passata in mezzo alle fiamme; Alessandria, festa dei Vigili del fuoco: Ognuno merita un premio; Sanremo, Mogol va a Roma con l'elicottero dei vigili del fuoco: è polemica; Elicottero dei vigili del fuoco riporta Mogol da Sanremo a Roma. Piantedosi: Polemica strumentale. Un premio dedicato ai vigili del fuoco dopo una vita passata tra le fiammeIn occasione del loro anniversario i vigili del fuoco hanno premiato alcuni membri del personale davanti alle autorità civili e militari ... monzatoday.it Sanremo: elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemicaUsb, fatto gravissimo. Codacons, esposto alla corte dei conti sul caso. Ministro Piantedosi: polemica strumentale ... rainews.it Ditonellapiaga con Tony Pitony vincono il premio della serata cover di Sanremo 2026. Stasera hanno votato per le cover tutte le giurie (Sala stampa, tv e web e sala stampa radio) e il pubblico da casa tramite televoto. Ma i voti di stasera non confluiscono nella - facebook.com facebook Ditonellapiaga con Tony Pitony vincono il premio della serata cover di Sanremo 2026. Stasera hanno votato per le cover tutte le giurie (Sala stampa, tv e web e sala stampa radio) e il pubblico da casa tramite televoto. Ma i voti di stasera non confluiscono nella x.com