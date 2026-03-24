Assegnazione provvisoria docenti | vantaggio immediato il ricongiungimento ma si azzera il punteggio di continuità anche per la graduatoria interna

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA sono state affrontate diverse tematiche relative alla mobilità del personale docente (domanda possibile fino al 2 aprile su Istanze online). Si è parlato anche del rapporto tra assegnazione provvisoria e delle conseguenze sul punteggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Punteggio di continuità docenti 2026: differenze tra mobilità e graduatoria interna di istitutoLa valutazione del punteggio di continuità segue precise regole, specifiche e differenti per mobilità e graduatoria interna di istituto.

Differenza di calcolo del punteggio tra mobilità e assegnazione provvisoria docentiNel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è...

Contenuti e approfondimenti su Assegnazione provvisoria

Argomenti discussi: Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE].

Mobilità 2026, torneranno le deroghe per le assegnazioni provvisorie? Risponde l’espertaL’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata. A fare il punto della situazione, nel corso della diretta della Tecn ... tecnicadellascuola.it

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: DOCENTI IN RIVOLTA PER DIRITTI, FAMIGLIA E DIGNITÀ – OVER 65 DEVE RESTAREScopri come le assegnazioni provvisorie influenzano il lavoro dei docenti e come i professionisti chiedono cambiamenti. informazionescuola.it